مدير الجوازات يشهد تخريج 228 فردا من المجندات

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، حفل تخريج (228) فردا من مجندات دورة الفرد الأساسي الرابعة للكادر النسائي.
ونقل اليحيى تهنئة وزير الداخلية للخريجات، مثنيا على الجدية التي رافقت فترة تدريبهن، مؤكدا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بجدية وبروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة دوت الخليج.
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