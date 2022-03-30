الأمن العام: عقوبات التسول تشمل مواقع التواصل

قال الأمن العام اليوم إن عقوبات مكافحة نظام التسول تشمل أي شخص يقوم بالتسول للحصول على الأموال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في بيان أن من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة غير مباشرة أو مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية أو مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة أو بأي طريقة كانت فإنه يعتبر متسولا وتشمله عقوبات السجن والغرامة المنصوص عليها في النظام.