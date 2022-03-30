هيئة الاتصالات تصدر تقرير "الإنترنت في السعودية" خلال 2021

محمد بن مسعود - الدمام - 08-27-1443 06:45

صدى تبوك – متابعة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير إنترنت السعودية، الذي يهدف لتفعيل دورها كمنظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الثامن، المقام في القاعة الرئيسة لمركز الملك عبدالله المالي بالرياض.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت التقرير بناءً على أهمية الإنترنت وكونه جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث ساعد في تسهيل وتيسير تنفيذ الأعمال والمهام على مستوى الأفراد والمؤسسات، كما أسهم في تعزيز التواصل، ورفع مستوى تقديم الخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص.

وتضمن التقرير، الذي أصدرته الهيئة، أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة، حيث ألقى الضوء على نسبة انتشار الإنترنت في المملكة، إضافة إلى نمط وسلوك المستخدمين للإنترنت، كما ضم التقرير تصنيفًا لأعلى تطبيقات الإنترنت استخدامًا في المملكة وأكثرها تحميلًا.

واحتوى التقرير على أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشارًا في المملكة، سواء على الأجهزة الذكية أو على منصات الألعاب، بجانب التطرق للبنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعرفة متوسط السرعات والتحميل للإنترنت المتنقل على مستوى المملكة، إضافة إلى أسماء النطاقات السعودية وإجمالي عددها، كما يتناول التقرير جودة تجربة خدمات الإنترنت التي تشمل جودة تجربة التطبيقات، وجودة تجربة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية.

يُذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي ركز في أعماله على الاقتصاد الرقمي؛ لكونه من العناصر المحورية في صناعة المستقبل في المملكة والعالم أجمع، كما تناول أفضل الممارسات الرائدة، والتوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر جلساته الحوارية التي شهدت حضورًا رفيعًا من المسؤولين قيادات كبرى شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومتخصصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.