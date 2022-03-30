روسيا: الغرب يسعى لتحويل أوكرانيا لأفغانستان ثانية

محمد بن مسعود - الدمام - وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ما يجري حالياً في أوكرانيا بمحاولة يرغب الغرب من خلالها جعل الأراضي الأوكرانية بمثابة أفغانستان ثانية.

وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في الصين، بحسب وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الأربعاء: “إن أولئك الذين حاولوا جعل أفغانستان مركزاً للسياسة العالمية، يحاولون الآن استبدال أفغانستان بأوكرانيا”.

وأضاف لافروف:” جميعنا ندرك ما هو المقصود بهذا الحديث”. هذا، وجرى لقاء وزيري خارجية روسيا وباكستان في الصين على هامش أعمال المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني مستمرة، مشيرا إلى أن الموقف الروسي تجاه القرم ودونباس لم يتغير.

وقال ميدينسكي في تصريحات لقناة “روسيا 24″ اليوم الأربعاء: ” إن المفاوضات مستمرة، وأود أن أؤكد أن موقفنا الراسخ تجاه القرم ودنباس يبقى كما هو بدون تغيير”.

وأشار إلى أن أوكرانيا وافقت بشكل أساسي على المطالبات الروسية الرئيسية بشأن عدم الانضمام لحلف “الناتو” والتخلي عن نشر قواعد عسكرية .