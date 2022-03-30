محمد بن مسعود - الدمام - المهرة : الادارة العامة للبحوث و التدريب تختم البرنامج التدريبي في الحاسب الالي ل69 موظف

الغيضة -لميس الأصبحي.

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اختتم بمحافظة المهرة اليوم الاربعاء بقاعة مديرية الغيضة البرنامج التدريبي في الحاسب الالي الذي تنفذه الادارة العامة للبحوث و التدريب بمحافظة المهرة.

فعاليات اختتام الدورة تمت بحضور الامين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،ومستشار المحافظ لشؤون البحوث و التدريب قيس عبدالله بن ياسر و نائب مدير عام ادارة البحوث طلال سعيد.

و في الاختام اشار الامين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر إلى اهمية اقامة مثل هذه الدورات التدريبية الخاصة في مجال الحاسب الالي خاصه مع التطور التكنولوجي المعاصر الذي يشهده العالم.

ولفت بن نيمر إلى ضرورة العمل على محو أمية الحاسوب في ظل الثورة التكنولوجيا الحديثة و تعميمه على المكاتب و المؤسسات الحكومية، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية للعاملين في المرافق الحكومية حتى تعزز من قدراتهم وتنمي معارفهم ومهاراتهم ولرفد المحافظة بكادر اداري مؤهل.

من جهته قال مدير عام الادارة العامة للبحوث و التدريب بمحافظة المهرة محمد أحمد شملان، شارك في البرنامج التدريبي 69 موظف و موظفة منهم 33 في دورة العمليات الحسابية و إعداد التقارير المالية و 36 موظفا في دورة المبادى الأساسية في الحاسب الالي و برامج الويندوز و الاكسل و الباوربوينت.

و اشار بن شملان في كلمته إلى أهمية مثل البرامج التدريبية في تعزيز قدرات الموظفين في مجال الحاسوب وبلورة ما تلقوه على أرض الواقع ، بأفكار علمية تساهم في خدمة المجتمع المهري.

من جهته اكد مدرب الدورة مفيد العريقي على اهمية هذه الدورات في اعداد وتاهيل الكادر الاداري والفني في كل المؤسسات الحكومية داعيا المتدربين الى الاستفادة القصوى و تطبيق ما تلقوه في اعمالهم ومكاتبهم بما يساهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره.

و في الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة بحضور مدير ادارة التدريب احمد سالم القميري و نائب مدير عام المالية حسن باخريصة و آخرين.