اخبار الخليج – تزامنًا مع يوم الشباب البحريني.. محافظ الشمالية يدشن جدارية «الشباب والفن والسلام» في عالي

محمد بن مسعود - الدمام - قال محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور أن الشباب البحريني يحظى بالرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إيمانًا من جلالته بأن الشباب هم الثروة الحقيقية، ويمثلون العهد الإصلاحي لجلالته في كافة الميادين لنهضة المملكة.

جاء ذلك لدى تدشين المحافظ جدارية «الشباب والفن والسلام» تزامنًا مع يوم الشباب البحريني الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقديرا لدور الشباب في صناعة التنمية المستدامة، وتلبيةً لدعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمحافظة الشمالية بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس الوطني للفنون لتتويج هذا اليوم ضمن تعزيز برامج الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والفنانين التشكيليين .

وأضاف المحافظ العصفور أن مبادرة المحافظة بهذه المناسبة جاءت لتعكس إبداع 38 فناناً تشكيلياً بالتعاون مع المجلس الوطني للفنون ، ودعم مجموعة العريض القابضة، وأصباغ همبل، وألوان الشرق، ونادي عالي الثقافي والرياضي، في رسم جدارية بطول 50 مترًا تقريباً على حائط نادي عالي الثقافي والرياضي، وذلك ضمن برنامج المحافظة لاعتماد عالي مدينة صحية، مثمنًا الجهود التي بذلها الشركاء الداعمون والفنانون في رسم اللوحة الفنية الرائعة.

من جانبها ، ذكرت الفنانة التشكيلية الدكتورة زينب سوار خلال الجولة الاستطلاعية على الجدارية، أن هذه الجدارية تسلط الضوء على الحقبة الدلمونية لمملكة البحرين بما تحويه من عناصر ورموز ذات العلاقة بتاريخ منطقة عالي، ومقتبسة من الأختام الدلمونية التي تمثل الأرض الصحية المقدسة الخالية من الأمراض، ثم تستعرض حاضر البحرين من خلال النموذج البحريني في مواجهة جائحة كورونا تحت شعار الفريق الوطني الطبي خلال الجائحة «مجتمع واعي»، وتستشرف المستقبل الواعد لمملكة البحرين .