اخبار الخليج – وزير الخارجية يستقبل وفدًا من منظمة أبناء العهد اليهودية العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الصناعة: برامج بادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ المواطنة تؤكد على الحفاظ على القيم والعادات الأصيلة لأبناء البحرين

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