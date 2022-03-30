اخبار الخليج – وزير الصناعة: برامج بادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ المواطنة تؤكد على الحفاظ على القيم والعادات الأصيلة لأبناء البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أشار سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الى اطلاق حزمة جديدة من الخطط والبرامج لإدراجها ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» والتي تجسد قيم الولاء والمواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين ، حيث تندرج هذه البرامج ضمن أهداف الخطة التي تؤكد على الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين، وترسيخ أسس ومبادئ الهوية الوطنية وقيم الولاء والتسامح والاعتدال، والاعتزاز بالطابع العربي والإسلامي كمكون رئيسي في الشخصية البحرينية.

وأكد سعادته ، أن مثل هذه البرامج تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الوزارة حيث تعد الخطة الوطنية «بحريننا» ترجمة لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، منوها سعادته بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في وضع مبادرات الخطة موضع التنفيذ ومتابعة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية وكافة المؤسسات ذات الصلة تجسيداً للرؤية الملكية السامية التي تُعلّي من قيم الولاء والانتماء للوطن منذ انطلاقتها في 2019 .

واستعرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مجموعة من البرامج الجديدة ضمن مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني «بحرينُنا» ، حيث عملت إدارة الاتصال والتوعية بالوزارة على انتاج مجموعة من الفيديوهات متضمنه قصص نجاح لعدد من أصحاب السجلات ممن تميزوا وأبدعوا في مجال عملهم ، إضافة إلى أطلاق الوزارة متمثلة بقطاع الرقابة والموارد برنامج «لهم بصمة» والذي أشرفت عليه إدارة الموارد البشرية حيث يتم من خلاله تكريم الموظف المتميز في كل إدارة من إدارات الوزارة بشكل دوري استمرارا لدعم الكفاءات وتقديرا لجهودهم والعمل على ترسيخ الروح الوطنية وممن قدموا مبادرات وأفكار تطويرية تخدم سير العمل بالوزارة.

واضاف سعادته ، بأن إدارة التنمية الصناعية تقوم بتنفيذ مبادرة «صنع في البحرين» وهي علامة تمنحها الوزارة الى المصانع الوطنية المرخصة والمسجلة لديها بهدف الترويج للمنتجات والسلع الوطنية في الأسواق المحلية والمعارض الترويجية داخل و خارج مملكة البحرين بالإضافة الى الاستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة وتقوم أيضأ على مبادرة أفلام صنع في البحرين وهي سلسلة من الأفلام الوثائقية للمنشآت الصناعية الوطنية والذي يهدف الى الترويج للصناعات الوطنية المتقدمة في شتى المجالات الصناعية وذلك من اجل إبراز جودة الصناعة البحرينية وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني من خلال عرضها على قنوات البحرين الفضائية ومواقع التواصل اجتماعي التابع لها .

وتحقيقا لأهداف مبادرة تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار ، فقد قامت إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بتنفيذ مبادرة «تعزيز الملكية الفكرية ودعم الابتكار» وهي عبارة عن مشروع وطني لتشجيع المواطنين المبتكرين والمخترعين على تسجيل براءات اختراعاتهم والعلامات التجارية ومؤلفاتهم الفنية والأدبية والعملية المختلفة وكذلك بيان أهمية وسبل الحماية القانونية والفرص الاستثمارية لها ، فيما قدمت إدارة التسجيل وإدارة التفتيش التي تعد من أكثر الإدارات تفاعلا وأكثرها أهمية أيضا مبادرة تنظيم استخدام شعار مملكة البحرين في الأعمال التجارية ومراجعة الأسماء التجارية وتنظيم منح الأسماء التجارية وهي مبادرة تٌعنى بالتحقق من الاسماء التجارية وعدم مخالفاتها للقيم والاعراف البحرينية وعدم وجود اخطاء إملائية سواء في النظام او على لوحة اعلان المحل .