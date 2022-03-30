شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم حملة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوزبع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة لشهر رمضان 1443 هـ.

وجرى تسليم كمية من التمور اليوم لمستحقيها في جمعية ابو علندا الخيرية.

وأوضح السفير السديري أن السفارة باشرت -بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين- توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، وستوزَّع على الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وكل من يستهدفهم هذا البرنامج المبارك.

وقدم السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

بدورهم، أثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.