رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير الكوبي لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس اليوم، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غوانزاليس كيسادا.

وتطلع معاليه خلال اللقاء إلى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) في كوبا، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية.

من جانبه، نقل السفير تحيات رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في جمهورية كوبا، لمعالي رئيس مجلس الشورى.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، وتأكيد ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية في شتى المجالات خصوصًا البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي.

حضر الاستقبال عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوبية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس.