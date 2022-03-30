بوتين يوقع مرسوما يحظر استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بالمؤسسات الروسية بحلول 2025

محمد بن مسعود - الدمام - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا يحظر استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بالمؤسسات الروسية بحلول 2025، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي ظل العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، قررت موسكو تحويل مدفوعات الغاز المورد إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وأصدر الرئيس الروسي تعليمات لشركة «غازبروم» والبنك المركزي الروسي تنفيذ الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوة، بحلول 31 مارس 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة، بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا، إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وتقول موسكو إن «العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا».