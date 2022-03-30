اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين يتسلمان جوائز تكريمية من مجلة «افيشن بزنس» القيادية

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والسيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين جائزتي « الإنجاز مدى الحياة) و جائزة «أفضل شركة لتشغيل المطارات للعام 2022» ،من قبل جوائز مجلة «افيش بزنس» القيادية المتخصصة بأخبار وتقارير قطاع النقل الجوي في الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك في حفل أقيم في إمارة دبي بحضور مسئولي وممثلي قطاع الطيران والمطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمطارات ونخبة من العاملين والمهتمين في القطاع.
وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بهذا التكريم الذي هو بمثابة تكريم لكل من يعم في هذا القطاع الذين لم يألون جهداً خلال السنوات الماضية في تقديم كل ما من شأنه الاسهام في تنميته وتطويره حتى أستحق الحصول على أعلى مراتب الريادة والتميز.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح عن بالغ سروره وسعادته بحصول الشركة على جائزة «أفضل شركة لتشغيل المطارات لعام 2022» مما يؤكد على الجهود الحثيثة والعمل الجاد الذي قام به فريق البحرين في الشركة خلال العام الماضي وهو عام استثنائي في قطاع الطيران على مستوى العالم.
مضيفاً: إن هذا التكريم هو بمثابة تكريم لكل فرد من أفراد فريق البحرين، اذ لم يكن ليتحقق بعد توفيق من الله لو تفانيهم واتقانهم لمهامهم وهو ما سيساعنا على بلوغ أهدافنا الأساسية في تقديم تجربة سفر متميزة في مطار البحرين الدولي.
وفي الحفل نفسه، حصلت شركة «طيران الإمارات» على جائزة شركة طيران العام، بينما حصلت «فلاي دبي» على جائزتي أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة وأفضل رئيس تنفيذي لهذا العام، وحصلت أيضًا شركة «الاتحاد للشحن» على أفضل شركة طيران للشحن لعام 2022، وفي قطاع الطيران الخاص تم تكريم شركة Royal Jet كأفضل مشغل للطيران الخاص للعام وFly Charter كأفضل مزود خدمة تأجير الطائرات للعام وExcueJet كأفضل مشغل طيران خاص للعام.
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