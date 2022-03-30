اخبار الخليج – «تاء الشباب» ينظم ورشة حول فن العزف على آلة المرواس

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات النسخة الثانية عشر من مهرجان تاء الشباب، نظمت مبادرة هارموني ورشة «على ايقاعها نحلم» حول فن العزف على آلة المرواس بقيادة الفنان عارف بوجيري مدير فرقة محمد بن فارس الموسيقية والفنان أحمد القطان والفنان راشد العميري، وذلك في جناح مملكة البحرين (الكثافة تنسج الفرص» بإكسبو 2020 دبي.

واحتضنت الورشة مشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجنسيات أخرى متعددة، وتضمنت معلومات عن آلة المرواس التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر الموسيقى الشعبية البحرينية، كما أتاحت الفرصة للمشاركين تعلم تركيب المرواس، والتعرف على أساسيات الضرب على هذه الآلة، إضافة لتاريخها وطريقة تصنيعها.

وفي هذا الصدد قال عضو مبادرة هارموني الفنان يوسف الجابري «إننا نسعى من خلال هذه الورشة إلى استمرار ما بدأنا به في مملكة البحرين من سلسلة ورش تدريبية في فن استخدام آلة المرواس، وذلك بهدف نقل هذا الموروث البحريني الثقافي الموسيقي للشباب في مختلف دول العالم». وأضاف الجابري «رصدنا انطباعات رائعة من المشاركين الذين أبدوا إعجابهم بالآلة والإيقاع الذي تصدره، وتحديداً من بعض طلبة الموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية الذين عبّروا عن استمتاعهم بالاختلاف الذي تجسده آلة المرواس عمّا ألفوه وتعلموه في الآلات الموسيقية الغربية».

ويأتي مهرجان تاء الشباب هذا العام بشعار «تناقل، تمازج، تواصل» مستمراً حتى 31 مارس الجاري، ويضم في نسخته الثانية عشرة ست مبادرات هي: «كلنا نقرأ» المعنيّة بغرس حبّ القراءة، «درايش» التي يعكس اسمها ما تشتغله المبادرة من معمار ثقافي، «تشكيل» المعنيّة بالفنون التشكيليّة والبصريّة، «تكنيك» التي تهدف إلى استيعاب الثقافة التكنولوجيّة والمتغيّرات في عصر السرعة، «هارموني» التي تهتمّ بإحياء ثقافة الموسيقى لدى المجتمع والشباب، ومبادرة «بريمير» المعنية بالفنّ السابع وجميع الجوانب السينمائية.

يشار إلى أن «تاء الشباب» مشروع شبابي ثقافي، أسسه الراحل الأستاذ محمد البنكي عبر تبنيه مشاريع ثقافية وأدبية وفنية متنوعة لدى مجاميع الشباب البحريني، ودمجها في مشروع واحد حمل اسم «تاء الشباب». وتولت دعمه منذ انطلاقته معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. كما يقدم هذا العام كافة أنشطته وبرامجه في أكسبو دبي 2020 بهدف نقل تجربة المهرجان للنطاق العالمي إضافةً لبناء تواصل وشراكات مع مختلف شباب العالم مما يساهم في خلق فرص لإنتاج أعمال ثقافية شبابية مع مختلف الدول في المستقبل.