اخبار الخليج – خليفة: متجهون للثورة الصناعية الخامسة والسوق سيحتاج لتخصصات جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث الاقتصادي عارف خليفة ان مستجدات الثورة المعلوماتية ومتعلقاتها في تسارعٍ مستمر وتبرز فيها تخصصات حديثة مثل أمن المعلومات وهندسة البرامج والأمن السيبراني مبينا أهميتها لسوق العمل المستقبلي والطلب الكبير عليها.

كما بين مدى الحاجة للتخصصات الأخرى في مجال الهندسة والعلوم والطب ومجال إدارة الاعمال والمحاسبة والمجالات الأخرى مشددا على ضرورة ان يختار الطالب ما يناسبه من تخصص ويتماشى مع ميوله ورغبته دون إغفال متطلبات سوق العمل.

وقال خليفة بأن «هناك عدة أمور تؤثر في اختيار التخصص، منها الشغف والمهارة الموجودة واحتياج سوق العمل، وأن التركيز يجب أن ينصب على احتياج سوق العمل، وأنه يجب تطويع التخصص الجامعي ليكون مناسباً سوق العمل.

وأشار الى عدد من التخصصات التي سيتزايد عليها الطلب في المستقبل القريب وأبرزها سيكون في علم الروبوت، والذي يحتاج لمتخصصين في علوم الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى، وأن الذكاء الاصطناعي يتطلب المتخصصين في الأمن السيبراني، والذي يتطلب متخصصين في علوم حاسوب، وهذه الأمور كلها مترابطة ومطلوبة في الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة».

جاء ذلك في فعالية مسار التخصص الجامعي الذي نضمته جمعية كرانة الخيرية الاجتماعية، تحت رعاية الوجيه الحاج عبدالأمير الحاج علي وبالشراكة والتعاون مع مكتب المجد للخدمات التعليمية ومدرسة ابن الهيثم الاسلامية السبت الماضي.

وأكد خليفة على ضرورة النظر لما عليه رؤية 2030 في البحرين وفي دول مجلس التعاون، مستشهداً بمدينة نيوم التي تعطي صورة للمستقبل.

وفي حديثه المباشر مع أبنائه الطلبة والطالبات شجع الوجيه الحاج عبدالأمير الحاج علي على الالتحاق بالدراسة، والتسابق على تحصيل المراكز الدراسية المتقدمة موضحا أن ذلك ينعكس أثره بشكل إيجابي على النمو المجتمعي نحو الأفضل، مبديا استعداد شركاته للمساهمة في البرامج الهادفة لتنوير الطريق أمام الشباب.

وقد شارك العديد من المتخصصين في المجالات المختلفة في تقديم الاستشارات والإجابة على التساؤلات التي تملأ أذهان الطلبة والطالبات، كما حضر الفعالية جمع من رجالات المنطقة ووجهاؤها مبدين دعمهم ومساندتهم للجمعية لدفعها لتقديم المزيد من البرامج والفعاليات التي تهتم بالطلبة والطالبات.