وزير المواصلات والاتصالات يعلن إطلاق مجمع مركز البيانات الأول من نوعه في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد إطلاق أول مركز بيانات من نوعه في المنطقة من خلال الشراكة مع شركة stc» «البحرين، والذي يُعتبر أحد أكبر المشاريع التكنولوجية في المنطقة، ويهدف إلى بناء مركز رقمي متكامل في الشرق الأوسط والاستثمار في التقنيات المتطورة للمساهمة الفاعلة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال وزير المواصلات والاتصالات إن الإعلان عن هذه المبادرة يساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة تماشياً مع مختلف المبادرات المطروحة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد أن المشروع يعتبر من المبادرات الأولى في مجال استخدام الطاقة بكفاءة، وسيشكل دافعاً للمبتكرين المحليين للاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وسيتم تخصيص أرض تمتد بمساحة 55 ألف متر مربع في منطقة القرين لتطويره.

وأوضح أن مجمع «مركز البيانات» الجديد سيشكل عنصراً مشجعاً للدفع نحو آفاق وحدود جديدة في مجال التحول الرقمي، وسيساهم في رفع وتنويع الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما سيركز على الارتقاء بمستوى الطاقات المحلية في مجال التكنولوجيا، علاوةً على أنه سيوفر الكثير من الخدمات والمزايا للعملاء من خلال التخزين المحلي للبيانات التي ستكون الأقرب إليهم.

من جهته، قال المهندس محمد الحقباني، رئيس مجلس إدارة شركة «stc» البحرين:» أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة البحرين على ثقتها بشركة «stc» البحرين، لبدء أحد أهم مراكز البيانات في المنطقة، ضمن استراتيجية «تجرأ» لمجموعة «stc». ونأمل في مواصلة شراكتنا الاستراتيجية لتطوير المزيد من المشاريع التقنية في المستقبل، التي من شأنها تمكين الاقتصاد الرقمي في المنطقة».

أما المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة «stc» البحرين فأكد أنهم متحمسون للغاية بتصدرهم لأحد أهم المشاريع التكنولوجية في البحرين، مبينًا أن مجمع «مركز البيانات» الجديد سيوفر القاعدة الأساسية لرقمنة القطاعات في جميع أنحاء المملكة ورعاية الطاقات المحلية واستيعاب الطلب المتزايد على البيانات.

وأضاف :»انطلاقاً من موقعنا الرائد في عالم التكنولوجيا الرقمية، نفتخر بكوننا أحد اللاعبين الرئيسيين الذين ساهموا في قيادة مسيرة البحرين نحو التحول الرقمي».