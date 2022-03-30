هل يلغَى تصريح المعتمر إذا لم يتمكن من دخول المملكة؟ «الحج والعمرة» توضح

محمد بن مسعود - الدمام - 08-27-1443 04:41

صدى تبوك – متابعة

أوضحت وزارة الحج والعمرة، إمكانية إلغاء تصريح المعتمر إذا لم يتمكن من الدخول إلى المملكة، مؤكدة أنه إذا لم يتم دخول المملكة قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيًّا.

وعرضت وزارة الحج والعمرة، خلال إنفوجراف عبر حسابها على «تويتر»، تساؤلاً يقول: «هل يتم إلغاء تصريح المعتمر إذا لم يتمكن من الدخول إلى المملكة؟».

وأشارت وزارة الحج، إلى أنه في حال لم يتم دخول المملكة قبل 6 ساعات، بحد أقصى من موعد حجز العمرة، يتم إلغاء التصريح تلقائيًّا.