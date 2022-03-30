محمد بن مسعود - الدمام - قال المحلل السياسي سعد العدواني، إن مجلس التعاون الخليجي نجح في إعطاء مؤتمر إطلاق المشاورات اليمنية، شرعية دولية، لأنه يضمّ قوى متنوعة. وأضاف في مقابلة مع قناة «الإخبارية»، أن المؤتمر الذي سيستمر لمدة 7 أيام سيخرج في نهايته بورقة توصيات ووثائق ملزمة لكل الفصائل، وخصوصًا الحوثيين، لأن الاجتماع به مكونات إقليمية وعربية وإسلامية ودولية.
ولفت إلى أن حكومة طهران رحبت بهذه المبادرة وهي الطرف الحقيقي في التشاور وليس الحوثيين. وتناقش المشاورات والتي تجرى برعاية أممية، ودعم من مجلس التعاون الخليجي، 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي، كما تهدف المشاورات إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار. يذكر أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أكد، قبل عدة أيام أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بالتجربة الإيرانية وسيبقى في حالة دفاع مستمر لاستعادة الدولة. وكان قرار وقف إطلاق النار في اليمن، قد دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف العمليات العسكرية، استجابة للدعوة المقدمة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: «مجلس التعاون» نجح في جلب قوى سياسية متنوعة لحل الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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