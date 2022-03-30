اخبار الخليج – وزارة الإسكان تستقبل وفد برنامج ضيافة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تفعيل التعاون المشترك مع وزارة الخارجية استقبلت وزارة الإسكان صباح الأربعاء 30 مارس الجاري وفد برنامج (ضيافة) بتنظيم من أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، بهدف التعرف على المشاريع الإسكانية والعمرانية وجودة الحياة بالمدن الإسكانية وذلك في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقام الوفد بزيارة لمدينة سلمان حيث أطلع على نموذج الوحدة السكنية للزوار إلى جانب زيارة مرافق المدينة والاطلاع على مستوى الخدمات وجودة الحياة التي تنفذها الإسكان لخلق الاستدامة لقاطني المدن وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.

ومن جانبها أكدت السيدة مريم جمعة الفليتي مدير إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان إلى أهمية برنامج (ضيافة)، الذي بدأت فكرته قبل 4 سنوات بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مما يعطي يكسب البرنامج أهمية كبيرة من خلال تحقيق أهدافه بإبراز الجانب الايجابي من المشاريع التنموية والإسكانية للوفود من الدول الشقيقة والصديقة، معبرة عن امتنانها لوزارة الخارجية لجعل المشاريع الإسكانية على قائمة أجندتهم للوفود الزائرة للبلاد لتعريفهم بمستوى الإنجاز وجاهزية المرافق والخدمات.

وتطرقت الفليتي إلى الدعم اللامحدود للمشاريع الإسكانية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جانب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاسكانية المبتكرة.

وأشارت الفليتي إلى دور القطاع الخاص المساند للوزارة في انشاء وتطوير المشاريع المستقبلية للوزارة كشريك في عجلة التنمية في البلاد، مشيرة إلى أن الإسكان توفر مجموعة من الخدمات الإسكانية للمواطنين بمختلف الشرائح والمستويات لتكون شاملة للجميع، ومنها خدمات فورية كبرنامج «مزايا» الذي حقق المسكن الملائم لأكثر من 10 آلاف مواطن، إلى جانب التمويلات المالية في مجال شراء المساكن والشقق وخدمات الترميم للوحدات.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي اشتمل على أهم محطات المسيرة الإسكانية بمملكة البحرين، والمشاريع التي عملت الوزارة على انشائها خلال الفترة الماضية والمشاريع المستقبلية و بحضور المهندسة بلسم علي السلمان مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج ضيافة في نسخته الثانية، الذي يستضيف عددًا من الدبلوماسيين من مختلف الدول لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على الإنجازات والخطط التنموية