أمير الجوف يدشن انطلاقة سار القريات

دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم، محطة قطار ركاب سار بالقريات، وذلك إيذانًا بانطلاقة وتشغيل المحطة. ووصل أمير منطقة الجوف مقر المحطة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك وعدد من المسؤولين.

وألقى المالك كلمة بين خلالها حجم العمل المنجز خلال الفترة الماضية وما قامت به الكوادر والأطقم العاملة لتشغيل المحطة. وألقى وزير النقل كلمة منوهًا بما تحظى به وزارة النقل من دعم كبير من القيادة ومتابعة أمير منطقة الجوف حتى تحقق الوعد بالتشغيل في الوقت المحدد.

وقال أمير الجوف، إن المشروع يمثل المرحلة الرابعة والأخيرة ويمتد من الرياض إلى القريات، وحرصت من خلال المتابعة الميدانية والتواصل المستمر على أن يتم تسليم المحطة، وهو ما حصل اليوم وفق خطة الشركة التشغيلية ليستفيد أبناء المحافظة من خدمات الشركة بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة، وسعيًا لتحقيق تطلعات القيادة.