أمير الجوف يدشن انطلاقة سار القريات

وألقى المالك كلمة بين خلالها حجم العمل المنجز خلال الفترة الماضية وما قامت به الكوادر والأطقم العاملة لتشغيل المحطة. وألقى وزير النقل كلمة منوهًا بما تحظى به وزارة النقل من دعم كبير من القيادة ومتابعة أمير منطقة الجوف حتى تحقق الوعد بالتشغيل في الوقت المحدد.
وقال أمير الجوف، إن المشروع يمثل المرحلة الرابعة والأخيرة ويمتد من الرياض إلى القريات، وحرصت من خلال المتابعة الميدانية والتواصل المستمر على أن يتم تسليم المحطة، وهو ما حصل اليوم وفق خطة الشركة التشغيلية ليستفيد أبناء المحافظة من خدمات الشركة بعد استكمال أعمالها وفق معايير السلامة، وسعيًا لتحقيق تطلعات القيادة.
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