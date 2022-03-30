السعودية ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن من تايلاند

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة من مملكة تايلاند، وأبقت على استمرار الحظر المؤقت على بيض المائدة ومنتجاتها.

وجاء قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على تقارير التبليغ الفوري الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم وجود تفشي جديد لمرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في تايلاند خلال الأعوام الأربع الماضية، وزيارة الفريق الفني التابع لـ"الغذاء والدواء" لتايلند وتوصيته برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برقم (7-7-1428) وتاريخ 25/ 7/ 1429هـ بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما، بسبب ظهور وتفشي وباء إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تايلاند.