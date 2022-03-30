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خالد الفيصل يستقبل الرحال عسيري

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بجدة اليوم، الرحال السعودي وسفير نادي البر بجمعية البر بمحافظة جدة وسفير جمعية الجنوب النسائية بأبها صالح عسيري "رحال دوت الخليج".

وشكر أمير مكة، عسيري على هذه البادرة التي تعكس الصورة الإيجابية عن دوت الخليج وأبنائه، الذي انطلق في جولته قاطعًا خلالها ما يزيد عن 11500 كيلومتر على دراجته النارية متنقلًا بين المدن ، لتمتد إلى دول مجلس التعاون والأردن.

فيما حث عسيري الجميع على إبراز الوجه الحضاري للمملكة ونقل هذه الصورة للعالم.

وتهدف جولة الرحالة السعودي صالح عسيري إلى دعم السياحة الداخلية في المملكة وإبراز ما ينعم به دوت الخليج، كما ترمي إلى تحفيز الرياضيين على دعم مناطقهم والتأثير الإيجابي في مجتمعهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة والتحفيز على تنفيذ المبادرات والتعاون في تنفيذها مع مؤسسات الدولة في حملاتها التوعوية وبرامجها الهادفة وأنشطتها المختلفة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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