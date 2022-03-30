شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكوبا تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غوانزاليس كيسادا.

وفي بداية الاستقبال رحب رئيس مجلس الشورى بسفير جمهورية كوبا، متطلعاً إلى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لاسيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) في جمهورية كوبا، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية.

من جانبه نقل سفير جمهورية كوبا لدى المملكة خلال الاستقبال تحيات رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في جمهورية كوبا، لرئيس مجلس الشورى.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية في شتى المجالات خصوصًا البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي.

حضر الاستقبال عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوبية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس.