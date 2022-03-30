بولندا: الاستغناء عن النفط والغاز من روسيا بنهاية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي اليوم، أن بلاده ستتخذ إجراءات للاستغناء تماماً عن النفط والغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار مورافيتسكي إلى أن بلاده مستقلة بشكل واسع عن الإمدادات الروسية، لكنها تعتزم الآن طرح الخطة الأكثر تشدداً لدى دولة أوروبية، والكف عن الاعتماد على الواردات الروسية تماماً، مضيفاً أن الاستغناء عن النفط والغاز من روسيا سيتحقق بشكل جزئي بالتركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح: “بفضل هذه المصادر، سنصبح مستقلين عن النفط والغاز من روسيا، ودول أخرى، لا تشكل تهديدا لنا”، مبيناً أنه على المدى الطويل، لم يعد يرغب في شراء غاز من “نرويجيين أغنياء” على الإطلاق.
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