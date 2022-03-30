وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقّعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم اليوم، مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية، وذلك ضمن جهودها لبناء شراكات وطنية وإقليمية ودولية وتبادل الخبرات والمعارف مع المختصين في المجالات كافة.

وتضمنت الاتفاقية التفاهم والتعاون في مجالات القيادة والجودة وإدارة الأداء في المنظمات الصحية، إلى جانب خدمات التدريب والتعليم المستمر ومشاركة الخبرات والإسهام في البرامج المشتركة، وعدد من مجالات التعاون.

وتأتي المذكرة امتدادًا لجهود برنامج أداء الصحة في العمل بشكل تشاركي ومتكامل مع الجهات والإدارات المعنية في المنظومة الصحية، وكذلك الجمعيات العلمية والمهنية والقطاع غير الربحي التي بدورها ستُسهم في خلق المزيد من فرص التطوير والتحسين في القطاع الصحي.

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يُذكر أن برنامج أداء الصحة هو أحد البرامج الممكنة لرؤية المملكة 2030 في مجال إدارة وتحسين الأداء، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

حضر التوقيع مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر الصاعدي.