اخبار الخليج –  رئيسا مجلسي الشورى والنواب يعقدان مؤتمراً صحفياً حول استضافة البحرين لاجتماعات الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مؤتمراَ صحفياَ صباح اليوم الأربعاء، حول استضافة مملكة البحرين اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في مارس 2023م.

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب خلال كلمتها إن اختيار المجلس الحاكم في الاتحاد الدولي لاستضافة مملكة البحرين مثل هذا الحدث البرلماني المرموق دليلٌ على الثقة التي تحظي بها المملكة، والمكانة الطيبة التي رسختها لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمساندة المباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي طالما كان لها الدور الإيجابي، والحضور المسؤول، والأطروحات المؤثرة في الانحياز لمصلحة الوطن وإبراز المنجزات المتحققة في ظل في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب ان جاهزية مملكة البحرين حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي الذين توالت زياراتهم للمملكة على مدار الشهور الماضية، حيث اطلعوا على ملامح النهضة الشاملة والتجربة الديمقراطية المتنامية.

مشيرة معاليها أن استضافة هذا الحدث العالمي تُعد مؤشراً على علاقة التعاون والشراكة المثمرة بين السلطة التشريعية بمملكة بالبحرين بمجلسيها والاتحاد البرلماني الدولي، وحضورا فاعلا لفريق البحرين النيابي في أجهزة الاتحاد ولجانه، حيث تحظى المملكة اليوم بأربعة مناصب في هذه الأجهزة واللجان، تأكيداً لمكانتها الدولية، وعنواناً لدبلوماسيتها البرلمانية النشطة.

من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في شهر مارس من العام المقبل، يعتبر شهادة من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية في العالم بأن مملكة البحرين بلد ديمقراطي فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعايش والتسامح، مشيرًا إلى أنّ موافقة المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي على أن تكون الاجتماعات في البحرين يعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاهن ويؤكد بأن المملكة استوفت كل الاشتراطات والمتطلبات لاستضافة اجتماعات الاتحاد.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الدبلوماسية البرلمانية البحرينية أصبح لها تأثير وحضور، وتتماشى وتتوازن مع الجهود الحكومية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقوم به وزارة الخارجية والوزارات الأخرى لتعزيز الدبلوماسية البحرينية، موضحًا أن دور مملكة البحرين في الاجتماعات البرلمانية كبير ومؤثر، سواءً على مستوى مشاركات الشعبة البرلمانية أو الاجتماعات الأخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذكر معاليه أن وجود أكثر من ألفي برلماني ومراقب دولي في مملكة البحرين سيشكل فرصة لإظهار المملكة وما تمتاز به من قيم التسامح والتعايش والحوار، وسيفتح المجال أمام كل دول العالم للاطلاع والتعرف عن قرب على مملكة البحرين وشعبها.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن ثقته في قدرة مملكة البحرين على استضافة التجمع البرلماني وإظهاره بصورة متميزة، وتسجيل إنجاز مشرّف للمملكة والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنّ هناك حاجة لتكثيف الجهود والمساعي بين مختلف الجهات لإبراز هذا الحدث البرلماني الكبير، مشيدا بالسمعة الطيبة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من نموذج حضاري ومتقدم في شتى المجالات، منوّهًا إلى أنّ المملكة تمضي في مسيرة ديمقراطية زاخرة بالعطاء والجهود من أجل رفعة ونهضة المملكة، بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

هذا وقد اعلن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي ، خلال ختام أعمال الجمعية العامة الـ 144 ، عن استضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية الـ 146 في مارس 2023م ، وهو ما يؤكد المكانة الدولية المرموقة والسياسة الخارجية المعتدلة والرشيدة التي تتبعها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وبمؤازرة ومساندة ومتابعة حثيثة من جانب الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

حضر المؤتمر الصحفي أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب الأعضاء الدائمين للاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وسعادة المستشار أسامة العصفور الأمين العام بمجلس الشورى، وعدد من منتسبي الامانتين العامتين.