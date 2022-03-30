اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يزور مؤسسة ستارت أب نيشن سنترال

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الاقتصادي إلى إسرائيل ، قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني والوفد المرافق له بزيارة إلى مؤسسة Start Up Nation Central بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السيد عبدالكريم إبراهيم الانصاري ، وذلك للأطلاع عن كثب حول الحلول الابتكارية التي تقدمها هذه المؤسسة في مجال دعم الاعمال التجارية وغيرها.

وخلال الزيارة التي رافقه بها كلا من السيد ياريف بيشر نائب الرئيس لدبلوماسية الابتكار ،و السيد إليران أليمالك نائب الرئيس للشراكات الإستراتيجية ، استمع سعادته لشرح حول آليات العمل الهادفة إلى تعزيز بيئة الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات بكافة أنواعها بالإضافة إلى شرح حول الحلول الابتكارية التي تحتضنها هذه المؤسسة الغير ربحية في دعم الاعمال التجارية وغيرها، وفي ذات السياق عبر سعادة الوزير عن اعجابة بالمستوى المتطور بآليات العمل في هذه المؤسسة ، مؤكدا على أهمية التنسيق والاستفادة من هذه الخبرات المتطورة في مجال الحلول الابتكارية التي تشمل جميع المجالات وخصوصا التجارية منها.

هذا وتعد مؤسسة ستارت اب نيشين سنترال التي تأسست في عام 2013 ومقرها تل ابيب منظمة غير ربحية تسهم في تعزيز فرص النمو من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكارات ووضع الحلول لدعم البيئة الاستثمارية والتجارية والتحديات المجتمعية.