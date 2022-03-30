اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة في زيارة ميدانية إلى مستشفى «الملك حمد -الإرسالية الأمريكية»

محمد بن مسعود - الدمام - قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وبحضور كل من سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وسعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة وسعادة الأستاذ إبراهيم النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة بزيارة ميدانية صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م إلى مشروع مستشفى «الملك حمد -الإرسالية الأمريكية» الكائن في منطقة عالي وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى المقرر افتتاحه مع نهاية العام الجاري 2022.

وقد قام الدكتور جورج شريان رئيس الأطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين خلال الزيارة باطلاع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة والمسؤولين على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع المستشفى والذي يشكل أحد أبرز وأهم المساهمات الداعمة للقطاع الصحي بمملكة البحرين.

كما تم أثناء الزيارة استعراض أهم المرافق والأقسام الطبية التي يشتمل عليها المبنى الجديد للمستشفى الذي يعتمد على أحدث أساليب التقنيات الرقمية في مختلف مرافق المستشفى والذي سيساهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى لصالح خدمة أفراد المجتمع البحريني.

وخلال الزيارة أشاد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بهذا المشروع الحيوي والمتميز الذي يجسد الدعم والرعاية الملكية السامية والرؤى الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مثمناً معاليه لدور مستشفى الإرسالية الأمريكية ومسيرته العريقة في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين.

كما أشادت سعادة وزيرة الصحة على أهمية هذا المشروع الجديد الذي يضم العديد من المرافق والخدمات الصحية بأحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الطبية الحديثة والتي تضاهي ما تقدمة الدول الأكثر تطوراً في المجال الصحي وذلك بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله والرامية إلى تحقيق كافة سبل الارتقاء والتطوير في مستوى القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للجميع وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة التي تأتي بشكل متكامل مع القطاع الخاص لصالح الارتقاء بجودة وكفاءة المنظومة الصحية الجديدة بالمملكة، وذلك عبر العمل على توفير مرافق متخصصة جديدة خلال الفترة القادمة تأتي في وقت يتزامن مع بدء تطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة.

من جانبه، أعرب الدكتور جورج شريان في ختام الزيارة عن عميق شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ولسعادة وزيرة الصحة وللدعم الذي يحظى به مستشفى الإرسالية الأمريكية من جانب حكومة مملكة البحرين الموقرة، معرباً عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من النجاحات والشراكة الفاعلة في سبيل تحقيق كل ما فيه صالح القطاع الصحي في المملكة.

الجدير بالذكر بأن (مستشفى الملك حمد – مستشفى الإرسالية الأمريكية ) سيكون أول مستشفى صديق للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية في مملكة البحرين وأول من يقدم نظام تشغيل هجين يتضمن الروبوتات على نطاق واسع، كما سيشمل وحدات للعناية المركزة ومركزاً للخصوبة وقاعة للمؤتمرات والاجتماعات، بالإضافة إلى مركز لتقييم ومعالجة نمو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات.