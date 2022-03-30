اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يستقبل خبير البحوث بالأرشيف الوطني الإماراتي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، السيد عبداللطيف الصيادي خبير البحوث والمُحاضِر بالأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث أشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة المجالات، وبخاصة المجال التعليمي، كما قدّم الوزير شرحاً حول أهم المبادرات التطويرية التي تنفذها الوزارة.
حضر اللقاء عدد من المسئولين في الوزارة.
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