شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية مع سفير موريشيوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، بسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.

وجرى خلال اللقاء بحث الشؤون الإغاثية والإنسانية ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في مورشيوس.

وأشاد السفير بالدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم العون للدول والشعوب المتضررة حول العالم، وبجهوده الإنسانية والإغاثية النبيلة التي يقدمها في بلاده.