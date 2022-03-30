شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 9 أطنان من الخضروات والفواكه في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة 9 أطنان من الخضروات والفواكه خلال حملة ميدانية نفذتها أمس, على الباعة الجائلين بنطاق بلدية الصفا الفرعية, وذلك ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية, للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي.