غرفة الشرقية تنظم لقاءً عن الفرص الاستثمارية بمحافظة الجبيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظمت غرفة الشرقية اليوم، لقاءً عن الفرص الاستثمارية في محافظة الجبيل، بمشاركة رئيس بلدية الجبيل المهندس فارس العريج، وعدد من رواد الأعمال والمهتمين في المنطقة.

واستعرض العريج عدداً من الفرص الاستثمارية المخطط لطرحها في ضاحية الملك فهد، وعدداً من الأحياء بمحافظة الجبيل، والكورنيش الشمالي والشاطئ الشرقي ومخطط الخالدية، والتي تتضمن تشغيل وصيانة 3 حدائق عامة، وإقامة مجمع تجاري، وعدداً من الخدمات في العديد من القطاعات, ومشروع مارينا الجبيل الذي يتضمن “مرسى القوارب”، ومجمعاً خاصاً بالمطاعم والمقاهي، ومشروع إنشاء مركز للمعارض الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري.

وأشار إلى أن البلدية تستهدف ضمن خططها للعام الحالي طرح مزايدة لإنشاء عشرة مراكز تجارية في مخطط ضاحية الملك فهد وأحياء العزيزية وإشبيليا وقرطبة وغرناطة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وتحسين جودة الحياة.

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وبين العريج أن البلدية تتطلع إلى تمكين الاستثمار في القطاع البلدي وخدمة القطاع الخاص ورواد الأعمال لتكون نموذجاً ناجحاً ورائداً في المنطقة، وأنها تهدف إلى تقديم الخدمات الاستثمارية بصورة سهلة وميسرة وبشكل يتناسب مع طموحات المستثمرين، منوهاً بما تحظى به الجبيل من موقع وموقومات مميزة وملائمة للاستثمار.