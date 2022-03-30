اخبار الخليج – النفيعي يدعو لشمول منتسبي المدارس الحكومية بنظام العمل من المنزل بشهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، فيما يتعلق بتطبيق نظام العمل من المنزل للموظفين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك بنسبة بنسبة ٥٠٪؜ .

وأشار النفيعي الى تلقيه الكثير من الاتصالات لعدد واسع من الإداريين والمعلمين في وزارة التربية والتعليم، وعن تلقيهم التعليمات بالدوام بشكل كامل خلال شهر رمضان، مؤكداً على أهمية ادراجهم ضمن توجيهات سمو ولي العهد.

وأشار بأن النجاح التي حققتها وزارة التربية والتعليم خلال فترة الجائحة، يهيئها بشمول منتسبي المدارس لأن يدرجوا ضمن هذا التوجيه الكريم، والذي سيكون له الأثر الإيجابي خلال الشهر الفضيل سواء على مستوى الأداء الوظيفي، وبيئة العمل نفسها.

وبين النفيعي بأن البحرين وبأبنائها الأوفياء قادرة على الاستمرار بتحقيق قصص النجاح في تشى الميادين والحقول، متى ما وجدت العزيمة والإرادة بذلك.