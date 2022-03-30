إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وسمو ولي العهد.. المملكة تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. أودعت المملكة العربية السعودية – إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين (حفظه الله) – (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

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