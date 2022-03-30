أمير الباحة يتسلم تقريرًا عن منجزات وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقريرًا عن ما تحقق من إنجازات للمنطقة وفق الخطط التشغيلية لقطاعات وزارة الداخلية كأحد المراحل الرئيسة في تنفيذ إستراتيجية الوزارة، كما تسلم سموه تقريرًا مماثلًا عن نجاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة ومحافظاتها كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد هاني بن إبراهيم الزرقي, وعدد من القيادات الدفاع المدني بالمنطقة، حيث قدم العميد الزرقي شرحًا عن الخطه السنوية لليوم العالمي للدفاع المدني, ومناقشة فرضية الدفاع المدني المنفذة في خزانات المياه بمركز نخال التابع لمحافظة القرى.

وهنأ سمو أمير الباحة, مدير الدفاع المدني بالمنطقة على ماتحقق من إنجازات ومالمسه من تضحيات واستجابة لرجال الدفاع المدني في مباشرة ومواجهة الأخطار كافة، مشيدًا سموه بجهود منسوبي الدفاع المدني في المنطقة والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

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وفي ختام اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية من العميد الزرقي.