اخبار الخليج – المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد بمبادرات جلالة الملك المفدى المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، اجتماعه الخامس بالقاهرة برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد، وذلك صباح اليوم بالقاهرة.

في بداية الاجتماع اشاد اعضاء مجلس أمناء المرصد العربي بالتوجيهات والمبادرات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المحلية والدولية وماتشهده منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين من تطور وازدهار محليا ودوليا.

كما اقر مجلس أمناء المرصد خلال اجتماعه تنظيم موتمر عربي سنوي لحقوق الانسان يبرز المبادرات العربية في حقوق الانسان يعقد مطلع كل عام ميلادي كما استعرض النحاس خطط لجان المرصد المقترحة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الاطلاع على مذكرة حول جهود وزيارات معالي رئيس مجلس الأمناء، ورحب المجلس بتوقيع المرصد على توقيع مذكرة تفاهم مع كل من: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا

إضافة إلى مناقشة مذكرة حول التقارير الذي أصدرتها المنظمات والهيئات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي

وتأتي أهمية الاجتماع المزمع انعقاده اليوم وغدا للتباحث في اقتراحات خطة عمل المرصد خلال الفترة (ابريل – أكتوبر ٢٠٢٢) بما فيهم مقترح اطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان ٢٠٢٢ الذي يهدف الى ان يكون آلية حقيقية لقياس التطور الايجابي في مجال حقوق الإنسان على مختلف المستويات سواء عبر التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان بمختلف مجالاته أو عبر تعاطي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإنشاء المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان وانضمام الدول الى المعاهدات الدولية والعربية إضافة إلى مقترح إعداد التقرير الأول حول حالة حقوق الإنسان في دولة ليبيا وبحث مقترح رئيس مجلس الامناء يإقامة مؤتمر سنوي حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي وياتي ذلك لبحث القضايا التي تعزز من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الانسان وتطوير الأنظمة الخاصة بها بما يعزز من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدول العربية وكذلك التوقيع على مذكرة للتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واخيرا انتخاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان حيث انتخب معالي للدكتور مفيد شهاب نائبا لرئيس مجلس امناء المرصد ً

وشدد المرصد على حرصه للتعامل بمهنية ومصداقية لمساندة الدول العربية في الدفاع عنها حال تعرضها لهجوم واستهداف من أطراف اجنبية وهيئات دولية بدعوى ملف حقوق الإنسان، هذا وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان التطورات الايجابية في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي وكذلك التطور الكبير في مؤسساته والذي يعكس حرص الدول العربية على حماية وتعزيز منظومة حقوق الانسان.