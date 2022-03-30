اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: نقل الحركة المرورية على «جسر 17» الجديد والبدء بالمرحلة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بانها قد انتهت من (المرحلة الأولى) لأعمال مشروع إعادة إنشاء جسر 17 على شارع أم السعد بالقرب من بندر الدار في سترة والتي تضمنت إنشاء جسر جديد بمسارين موازي للجسر الحالي، وتحويل الحركة المرورية بشكل كلي عليه مؤخراً، وذلك للبدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إزالة الجسر الحالي وإعادة إنشاءه.

وأشارت الوزارة الى أن المشروع والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري يهدف إلى استبدال الجسر الحالي بجسر جديد آخر من خلال إعادة إنشاء الجسر بمسارين في كل اتجاه مع مسار للطوارئ لتعزيز الحركة المرورية على الجسر ورفع مستوى السلامة المرورية حفاظاً على السلامة العامة ومستخدميه، نظراً لوصول الجسر الحالي إلى عمره الافتراضي والحاجة لتوسعته لزيادة الطاقة الاستيعابية وكذلك بسبب استخدامه من قبل مركبات ثقيلة تمر بشكل مكثف عليه.

وأوضحت أن مراحل العمل في المشروع تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل على إنشاء أحد هذين الجسرين ليتم تحويل حركة المرور بالكامل إلى الجسر المشيد حديثًا، ومن ثم إنشاء الجسر الثاني (المرحلة الثانية) كي لا تتأثر الحركة المرورية بالمنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروع من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية على الجسر بما يقارب الضعف بعد الانتهاء من المشروع، حيث ستبلغ الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، فيما تبلغ في الوقت الحالي حوالي 2000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وأضافت شؤون الأشغال أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الهامة في قطاع الطرق نظراً لارتباطه بأعمال التوسعة القائمة على مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»، وأهميته الإستراتيجية والوطنية لمملكة البحرين وشركة «بابكو»، إضافةً بأن المشروع سيوفر المساحة اللازمة أسفل الجسر لمد خطوط أخرى تابعة لمشروع تطوير محطة تكرير بابكو، بالإضافة إلى أن الجسر سوف يكون بعرض أكبر يبلغ 28 متر لخلق مساحة لتوسعة الجسر مستقبلا لمسارين في كل اتجاه.

الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/ شركة سيد كاظم الدرازي وأولاده للمقاولات بقيمة إجمالية تبلغ 911,852 دينار (تسعمائة وأحد عشر ألفا وثمانمائة واثنان وخمسون دينارا).