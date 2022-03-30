اخبار الخليج – «علاقات العاصمة» تبدأ بتشجير مواقع في المصلى

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس أمانة العاصمة بالتعاون مع أمانة العاصمة ومؤسسات قرية المصلى تشجير عدة مواقع اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022.

وصرحت رئيس لجنة العلاقات العامة د. مها آل شهاب بأن هذا المشروع انطلق في عدة مناطق منها أم الحصم والصالحية، حيث يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وحث المواطنين والمقيمين على الزراعة والاهتمام بالبيئة.

يأتي ذلك عطفا على اللقاء الذي نظمته لجنة العلاقات مع مؤسسات منطقة المصلى والزيارة الميدانية التي نظمتها لجنة الخدمات والمرافق مع الجهات ذات الاختصاص للاطلاع على احتياجات الأهالي.

وأكدت آل شهاب حرص المجلس على التواصل الدائم مع جميع مناطق العاصمة لبناء جسور الشراكة المجتمعية بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص اختصاصات مجلس أمانة العاصمة خصوصا تجميل المناطق وزيادة الرقعة الخضراء وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة.