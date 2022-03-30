شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الشؤون الإسلامية» يتفقد مقر الملحقية الدينية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، مقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي.

وأكد معاليه خلال لقائه بمنسوبي الملحقية أهمية مضاعفة الجهد في خدمة الشعب الإندونيسي الشقيق، انطلاقاً من رسالة المملكة التي تدعو إلى السلام والوئام.

وحث على التفاني والعمل بروح الفريق الواحد لنشر القيم والتعاليم الإسلامية.