شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأميركي لليمن: المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال المبعوث الأميركي لليمن "تيم ليندركينغ" ، أن المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا.
وأكد "تيم" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمشاورات اليمنية - اليمنية، بالرياض اليوم، دعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي شامل، مضيفا:"ندعم بقوة مقترح الأمم المتحدة لهدنة كخطوة أولى لوقف النار " .
وأشاد المبعوث الأميركي لليمن بقرار التحالف بوقف العمليات القتالية في اليمن، مؤكدا تطلعهم للعمل مع القادة اليمنيين لدعم الاقتصاد.
وأضاف المبعوث الأميركي، "نأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحسين حياة اليمنيين، وندعم مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".
وتابع تيم القول:"سنواصل تشجيع المانحين لدعم الشعب اليمني".