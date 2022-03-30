شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأميركي لليمن: المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ‏المبعوث الأميركي لليمن "تيم ليندركينغ" ، أن المشاورات اليمنية تمثل التزاما دوليا لجعل الأوضاع أكثر استقرارا.

وأكد "تيم" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمشاورات اليمنية - اليمنية، بالرياض اليوم، دعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي شامل، مضيفا:"ندعم بقوة مقترح الأمم المتحدة لهدنة كخطوة أولى لوقف النار " .

وأشاد المبعوث الأميركي لليمن بقرار التحالف بوقف العمليات القتالية في اليمن، مؤكدا تطلعهم للعمل مع القادة اليمنيين لدعم الاقتصاد.

وأضاف المبعوث الأميركي، "نأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحسين حياة اليمنيين، و‏ندعم مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".

وتابع تيم القول:"سنواصل تشجيع المانحين لدعم الشعب اليمني".