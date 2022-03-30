شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في اليمن

_ نجاح المشاورات اليمنية ليس خيارا بل واقع يجب تحقيقه

_ نأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحقيق السلام في اليمن

اليوم - الرياض

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق في اليمن.

وأضاف الحجرف خلال كلمته بالمشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة في مقر مجلس التعاون بالرياض اليوم، أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في اليمن.

وأكد الحجرف أن المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم، مشدداً على أن الحل يمني وبأيدي اليمنيين.

وتابع الحجرف القول :"ان نجاح المشاورات اليمنية ليس خيارا بل واقع يجب تحقيقه".

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تمثل المشاورات فرصة لتحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك في بدأت المشاورات اليمنية – اليمنية، منذ قليل في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، برعاية خليجية، وبمشاركة مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية، وبحضور أممي ودولي.

يأتي ذلك بعد إعلان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، وقف العمليات العسكرية داخل اليمن اعتباراً من الساعة 6 صباح اليوم (الأربعاء)، وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إلى إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام في اليمن.