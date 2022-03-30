شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية البر».. 7 ملايين ريال حصيلة زكاة الفطر في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، برنامج زكاة الفطر الموحد لعام ١٤٤٣هـ، بهدف التعريف بآلية البرنامج خلال العام الماضي ومراحل تطوره، وآليات استلام وتوزيع زكاة الفطر، بهدف التيسير على المستفيد في تأدية الشعيرة بسهولة، وضمان وصول زكاة الفطر لمستحقيها في الوقت الشرعي بشكل آمن وموثوق، وتحقيق الاكتفاء العيني للمستحق مع الحفاظ على كرامته، و التنسيق والتكامل في تنفيذ البرنامج الموحد بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

الجمعيات المشاركة

وأوضح أخصائي المحتوى بالجمعية علي الفقيه، أن عدد المزكين في عام ٢١٢١م بلغ ٣٣٧.٣٦٨ شخصا والمجموع العام لزكاة الفطر النقدي والعيني بلغ ٧،١٠٨،٤١٦ ريالا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة ١٢٣٧١ والجمعيات المشاركة ٣٧ جمعية بينما بلغ عدد مراكز الاستلام والتوزيع ١٢٧مركزا.

التحويل البنكي

وأضاف إن استقبال قيمة زكاة الفطر نقدًا من أول يوم لشهر رمضان المبارك، بمبلغ يقدر بـ ٢١ ريالا للشخص الواحد، وطرق الدفع هي التحويل البنكي لحسابات البرنامج، أو مكاتب الجمعيات الخيرية المشاركة، أو متجر زكاة الفطر الإلكتروني والأسواق المشاركة.

توفير الوقت

وأوضح مدير مركز العمليات والمبادرات المجتمعية عثمان الصقعبي، أن جوانب القوة في البرنامج تتمثل في توحيد الجهود وتوفير الوقت وتحسين العمليات وترشيد النفقات وتفعيل الشراكات، بالإضافة إلى تحقيق العدالة وتعزيز الثقة ومواكبة التقنية، والتنسيق والتكامل وتوفير النقل الآمن، والبيئة الجاذبة، والحرص على المستحق أولًا، مبينًا أن هناك قاعدة بيانات خاصة بالفقراء والمساكين يمتلكها البرنامج للحد من ازدواجية زكاة الفطر، موضحًا أن الفئات المستفيدة من البرنامج هم المزكون والموردون والمستحقون والشراكات.

تلبية الرغبات

وأضاف إن معايير تحديد نوع الفطرة تتمثل في الجودة وتلبية رغبات معظم المستحقين، وتحقيق رغبة غالبية المزكين، وتوفير الكمية المطلوبة في الوقت المحدد بالسعر المناسب في ١٠٨ مراكز للاستلام مقسمة بين أسواق المواد الغذائية والجمعيات الخيرية.

توحيد السعر

من جانبه، كشف المتحدث الإعلامي للبرنامج فيصل المسند، أن من الأهداف عدم زيادة السعر عن ٢١ ريالا مع وجود اشتراطات متعددة منها نوع الأرز، والتشييك على الأكياس قبل أن تصرف بالإضافة إلى أن سعر جمعية الخبر أثر على توحيد السعر على مستوى المنطقة الشرقية وستلاحظون خلال الأيام القادمة أن الأسعار لن تزيد عن ٢١ ريالا وربما أقل.

ربط آلي

وبين أن الخدمات التي تقدمها الجمعية في موقعها الإلكتروني تتضمن دفع قيمة زكاة الفطر الموحد، والوصول إلى مراكز التوزيع والاستلام، ومعرفة الجمعيات المشاركة في البرنامج، والتواصل مع البرنامج، والاطلاع على تقارير البرنامج والفتاوى الخاصة به. وأكد أن البرنامج تغلب على الزحام الشديد أمام الجمعيات، من خلال الربط الآلي واستبدال البطاقة بالكود الإلكتروني، بحيث لا يحتاج مستحق الزكاة إلى مراجعة الجمعية للصرف ويصرف عبر آلية إلكترونية من مقرات التوزيع أو الأسواق المتعاقدة معها الجمعية.

خدمات حكومية

وأوضح مسؤول العلاقات العامة حمدان الراشدي، أن برنامج الرواد يستهدف تعريف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبرامج التي تقدمها الجمعية، وتتضمن جامع ومسجد إكرام في مدينة الدمام وهو مشروع يصل إلى المرحلة السابعة وهو جامع يتسع لـ ٥ آلاف مصل ومغسلة موتى تتسع لـ ٢٥ جنازة في وقت واحد، ومواقف سيارات تتسع لـ ٧٠٠ سيارة في وقت واحد، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية ويقع في مقبرة غرب الدمام، وقد يحل هذا الجامع الإشكالية الحاصلة في مدينتي الدمام والخبر بحول الله.

وحدات سكنية

وأضاف: نروج لأكثر من ١٧ مشروعا خلال شهر رمضان، وهي مشاريع متنوعة منها رعوية واستثمارية واجتماعية، ويعتبر مشروع «إكرام» هو أكبر مشروع بالمنطقة، ويشترك فيه عدد كبير من الجهات. كما أن الجمعية وقعت ثاني أكبر مشروع للإسكان التنموي بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنموي وجمعية البر بتوفير٤ آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجا في المنطقة والتقديم عليها يكون بشروط محددة.

استقطاب الأعضاء

ولفت إلى أن الجمعية تقدم برنامج ناشر الإعلامي الذي يهدف إلى استقطاب الأعضاء من المجتمع والتسجيل عليه للتواصل مع الجمعية، وإرسال المواد العلمية الخاصة بها لنشر هذه الرسائل إلى المجموعات أو الأفراد الخاصين به، بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد ودعم برامج الجمعية التي تعود إلى أسر الجمعية.

سلة رمضان

وأوضحت الأخصائية الاجتماعية نسيبة الهرفي، أن الجمعية لديها أكثر من مشروع في رمضان ممثلين في مشروع إفطار صائم ويستهدف أكثر من 100 ألف شخص بالمنطقة الشرقية، ومشروع السلة الرمضانية التي تتضمن ٣ فئات ٣٠٠ و٤٠٠ للمتوسطة و٥٠٠ الكبيرة، كذلك مشروع العيدية وكسوة العيد وهو مشروع يستهدف أكثر من ٥ آلاف أسرة.

17 مشروعا متنوعا منها رعوية واستثمارية واجتماعية

قاعدة بيانات خاصة بالفقراء والمساكين للحد من الازدواجية