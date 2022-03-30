اخبار الخليج – السفير الماليزي والشيخ دعيج بن عيسى يفتتحان «مذاق ماليزيا» في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين سعادة شازريل زاهيران فعالية Musang King Durian «مذاق ماليزيا» في سوق البحرين, بالإضافة إلى عرض أنواع أخرى من المنتجات الغذائية الماليزية.

وتم تكريم الفعالية بحضور معالي الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس آسيان البحرين، وسعادة السفيرة فاطمة عبد الله الضاعن، من وزارة الخارجية في مملكة البحرين.

وأقيم الحفل في السوبر ماركت الاسيوي في مركز الجفير بلوك للتسوق.

وقد ألقت السيدة كوكو وو، مديرة السوبر ماركت الآسيوي كلمة ترحيبية، مرحبة بالضيوف في الحدث التاريخي، تلتها تصريحات سعادة السفير شازريل زاهيران الذي ألقى موجز عن Musang King Durian بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات الغذائية الأخرى التي تم طرحه في السوق البحريني حيث أدار الحدث في وقت لاحق.

وبعد قص الشريط لإطلاق مذاق ماليزيا، أتيحت الفرصة للضيوف لتذوق Musang King Durian والمنتجات الغذائية الأخرى المتوفرة في السوق الآسيوية.

حضر الحفل مجلس إدارة مجلس آسيان البحرين، وأعضاء مجلس آسيان البحرين، وممثلو غرفة تجارة البحرين، وسفراء آسيان، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي، ومجتمع الآسيان، وأعضاء من وسائل الإعلام.