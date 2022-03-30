بدء وصول الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية المنعقدة حالياً في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

بدأ -قبل قليل- وصول الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية المنعقدة حاليا في الرياض.

وينتظر أن تنطلق المشاورات اليمنية – اليمنية، اليوم الأربعاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، على أن تستمر حتى السابع من أبريل المقبل.

ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور؛ من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي.

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كما تهدف المشاورات اليمنية – اليمنية، إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

وكان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف؛ قد أكّد أن دعوة المجلس لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيدٌ على أن الحل بأيدي اليمنيين، داعياً جميع أطراف الصراع اليمني للمشاركة في هذه المفاوضات، والدخول في مفاوضات سلامٍ بمشاركة الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

وبدأ في وقتٍ مبكرٍ اليوم سريان قرار وقف العمليات العسكرية في اليمن حيث جاء ذلك استجابةً للدعوة المقدمة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، وفق ما أعلن عنه التحالف أمس، الذي أكد ان وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني يأتي لإنجاح المشاورات اليمنية، وبما يوجد بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان.

تحالف دعم الشرعية في اليمن، أشار أيضاً إلى أنه سيتخذ الإجراءات كافة لإيجاد بيئة إيجابية لصنع السلام وإنهاء الأزمة، مؤكداً الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن، واتخاذ الخطوات والإجراءات لإنجاح ذلك.