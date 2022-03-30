ترقية الاستاذ نايف بن ناصر بن لبده محافظ الداير بمنطقة جازان الى المرتبه ١٤

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات تتقدم صحيفة المناطق بخالص التهنئة إلي الأستاذ نايف بن ناصر بن لبده محافظ الداير بمنطقة جازان بمناسبة الترقية للمرتبة الرابعة عشره ونتمنى له التوفيق والسداد

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