محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. لحظة تعرض “عجوز” للسرقة أمام محل وسقوطها أرضًا

وثق مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة في حي الشفاء بمدينة الرياض، لحظة تعرُّض سيدة مسنة لمحاولة سرقة من شاب كان يترصد لها.

وأظهر الفيديو بتاريخ 2022/3/25، امرأة وهي تجلس أمام محل ليلًا على ما يبدو للاستراحة، فيما كان شاب يرتدي “كمامة” يترصد لها ويتحدث بالجوال.

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وأبان المقطع، أنه فور نهوض المرأة المسنة، ركض نحوها اللص وحاول سرقة حقيبتها، إلا أنها تشبثت بها لتسقط أرضًا، قبل أن يفرّ الأخير هاربًا في سيارة كانت بانتظاره.