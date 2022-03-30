يعد الأدنى منذ 2009.. انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11 %

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

كشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021م للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، وفق تقديرات مسح القوى العاملة، الذي تُجْريه بشكلٍ ربع سنوي، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ ليصل 11.0 % في الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه، حيث بلغ 11.3 %.

ووفق الأرقام المعلنة يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2009 البالغ 10.5 في المائة “أي أنه الأقل خلال 12 عاماً”.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م؛ ليصل إلى (5.2 %) مقارنةً بـالربع الثالث من العام نفسه حيث بلغ (5.9 %).

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وبيّنت نتائج النشرة ارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م؛ ليصل إلى (22.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من العام نفسه حيث بلغت (21.9 %).

من جانب آخر، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) في الربع الرابع من عام 2021م؛ ليصل (61.5 %) مقارنةً بـ الربع الثالث من العام نفسه حيث بلغت (61.2 %).

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.5 %)، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) (34.9 %)، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الرابع من عام 2021م؛ ليصل (51.5%) مقارنةً بـ الربع الثالث من العام نفسه حيث بلغت (49.8 %).