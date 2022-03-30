شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المشاورات «اليمنية - اليمنية» في مقر مجلس التعاون بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت منذ قليل في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، المشاورات اليمنية – اليمنية، برعاية خليجية، وبمشاركة مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية، وبحضور أممي ودولي.

يأتي ذلك بعد إعلان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، وقف العمليات العسكرية داخل اليمن اعتباراً من الساعة 6 صباح اليوم (الأربعاء)، وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إلى إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام في اليمن.