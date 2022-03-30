شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين نحو 47 ألفًا من المواشي ضد الحمى القلاعية بـرفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, ممثلًا بقسم الثروة الحيوانية استمرار حملة تحصين "المواشي" ضد مرض الحمى القلاعية، حيث تم تحصين أكثر من 46,800 رأس من المواشي منذ انطلاق الحملة في الأول من شهر مارس الجاري، كما تضمنت الحملة إرشادًا بيطريًا عن أعراض المرض وطرق الوقايه وأهمية التحصين الدوري للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض المختلفة بإجراء التحصينات لعدة أمراض تصيب الحيوانات. ودعا المكتب جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية التابعة للفرع من خلال تواجدهم مع العمالة التابعة لهم لمساعدة المختصين البيطريين وتهيئة المواشي والسيطرة عليها لتنفيذ هذه الحملات خلال المدة المحددة لها.