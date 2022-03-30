محمد بن مسعود - الدمام - خلطة سحرية مضادة للسرطان وتساعد على الحفظ والتركيز.. تعرف عليها

أعلن أخصائي التغذية عبد العزيز العثمان عن “خلطة سحرية” من مكونات بسيطة بعضها متوفر في البيوت، تساعد على الحفط والتركيز ومضادة للسرطان.

وأوضح في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الخلطة التي يعشقها الدماغ تتكون من “الموز، والتمر، وعين الجمل، والكاجو، والجوز، بجانب العسل، والحليب”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأشار إلى أنه يتم دمجها معًا في خلاط؛ وأوصى أن يشربها الأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، ومبينًا أنها مناسبة لجميع الفئات العمرية.

وأكد أن الخلطة مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان، بالاضافة الى غناها بالفيتامينات والألياف.