محمد بن مسعود - الدمام - فوائد مذهلة لشرب الماء بالليمون أهمها إنقاص الوزن

شاع على نطاق واسع أن شرب ماء الليمون له فوائد كبيرة على جسم الإنسان إلى جانب المساعدة على إنقاص الوزن بسبب الفيتامينات والمعادن التي يحتويها الليمون.

فوائد الليمون الصحية

الحفاظ على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف والمشاكل الصحيةيساعد في هضم الطعام وتفتيته لأنه مشروب حمضي

يحسن الهضم، خاصة عند تناول الطعام في الصباح على معدة فارغة

منع الإجهاد التأكسدي لأنه يساعد على إتلاف الخلايا المتضررة من الإجهاد التأكسدي

الحد من تكون حصوات الكلى

إمداد الجسم بفيتامين سي

فوائد ماء الليمون لإنقاص الوزن

يحتوي ماء الليمون على نوع من الألياف يسمى البكتين يساعد على تقليل الشهية والسعرات الحرارية كما أن وجود الفلافونويد فيه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي بهدف فقدان الوزن.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً